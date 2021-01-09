В Киргизии заявили о готовности к проведению президентских выборов

Аргументы Недели → В мире 13+

9 января 2021, 14:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: сайт президента Киргизии

Избирательные участки в Бишкеке оборудованы всем необходимым для предстоящего 10 января голосования на досрочных выборах главы государства.

Кроме этого, граждане Киргизии проголосуют за форму правления в республике.

Накануне выборов в Киргизии традиционно объявлен день тишины, когда запрещена любая агитация. Участковые избирательные комиссии в этот день завершают последние приготовления к голосованию.