В Китае 18 млн человек «закрыли» из-за коронавируса
9 января 2021, 14:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Жители двух китайских городов в провинции Хэбэй оказались на вынужденной самоизоляции из-за вспышки коронавируса.
Власти страны призвали жителей этих городов неделю не выходить из дома. Кроме того, запрещено проводить массовые мероприятия и занятия в школах, детские сады также закрыты.
Первым во власти локдауна 8 января оказался 11-миллионный Шицзячжуан, а затем к нему присоединился 7-миллионный Синтай. За минувшую неделю в этих городах было выявлено 127 заболевших коронавирусной болезнью, а также 183 бессимптомных случаев.
Ранее сообщалось, что посол Британии в США заявила о том, что РФ и КНР не должны выйти победителями из пандемии.
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