В Китае 18 млн человек «закрыли» из-за коронавируса

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9 января 2021, 14:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Фото: pixabay.com

Жители двух китайских городов в провинции Хэбэй оказались на вынужденной самоизоляции из-за вспышки коронавируса.

Власти страны призвали жителей этих городов неделю не выходить из дома. Кроме того, запрещено проводить массовые мероприятия и занятия в школах, детские сады также закрыты.

Первым во власти локдауна 8 января оказался 11-миллионный Шицзячжуан, а затем к нему присоединился 7-миллионный Синтай. За минувшую неделю в этих городах было выявлено 127 заболевших коронавирусной болезнью, а также 183 бессимптомных случаев.

Ранее сообщалось, что посол Британии в США заявила о том, что РФ и КНР не должны выйти победителями из пандемии.