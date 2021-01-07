Посол Британии в США: РФ и КНР не должны выйти победителями из пандемии

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7 января 2021, 14:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Bloomberg

Лондон, фото: Han Yan/Xinhua/ globallookpress.com

Посол Великобритании в США Карен Пирс заявила, что Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии новой коронавирусной инфекции. По ее словам, Вашингтону и Лондону нужно «сделать все правильно», чтобы «открытые общества» преуспевали и могли «противостоять стратегическим вызовам» со стороны Пекина и Москвы.

«Мы не хотим однажды проснуться и обнаружить китайские стандарты в таких сферах, как искусственный интеллект и кибернетика. Второй большой вызов - это стратегическая конкуренция со стороны Москвы и Пекина», – пояснила она.

Пирс отметила, что развитие Китая «слишком авторитарно», а новые технологии должны приносить выгоду «открытым рынкам».