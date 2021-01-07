В Большом Токио вводят на месяц режим ЧС из-за коронавируса

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7 января 2021, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

японцы, фото:Viola Kam/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга на заседании правительственного штаба по борьбе с инфекцией заявил, что режим чрезвычайной ситуации сроком на месяц вводится в японской столичной зоне Большого Токио.

Суга отметил, что в период с 8 января по 7 февраля правительство призывает сократить время работы заведений общепита, перевести сотрудников местных компаний на дистанционный режим и ограничить число участников массовых мероприятий (не более 5 тыс. чел.). Кроме того, власти просят местных жителей не выходить из дома без необходимости после 20.00 (14.00 мск), а также продлят приостановку внутреннего туризма, добавил он.

Премьер рекомендует владельцам заведений общепита сократить время их работы до 20.00 (14.00 мск), а питейных заведений - до 19.00. Суга подчеркнул, что за сотрудничество с властями им будет предоставлена выплата в размере до 1,8 млн иен (около $17,3 тыс.).

В зоне Большого Токио насчитывается 37,2 млн человек, туда входят префектуры Токио, Канагава, Сайтама и Тиба.