Трамп заявил, что не будет присутствовать на инаугурации Байдена
8 января 2021, 19:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в пятницу, 8 января, заявил, что не будет присутствовать на церемонии инаугурации избранного лидера страны Джо Байдена.
Дональд Трамп на своей страничке в Twitter решил ответить всем интересующимся, посетит ли он инаугурацию своего соперника на прошедших выборах Джо Байдена, которая состоится 20 января. Действующий американский лидер подчеркнул, что его на этой церемонии не будет.
Отметим, что Дональд Трамп станет четвертым президентом США, который не посетит инаугурацию своего сменщика. Ранее так же поступили Джон Адамс, его сын Джон Куинси Адамс и Эндрю Джонсон.
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