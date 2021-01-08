Трамп заявил, что не допустит угроз в сторону поддержавших его «американских патриотов»
8 января 2021, 18:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
Проигравший на прошедших выборах президента Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не допустит неуважения по отношению к поддержавшим его на выборах "американским патриотам".
Дональд Трамп заметил, что за него в рамках избирательного процесса отдали голоса "75 миллионов американских патриотов". По словам политика, эти люди также выступали за то, что Америка должна быть "прежде всего", а также за то, чтобы снова сделать страну великой.
Действующий глава США подчеркнул, что не допустит проявления неуважения в любой форме и любом виде к этим гражданам.
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