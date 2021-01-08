Эрдоган заявил, что захват Капитолия шокировал мировое сообщество

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8 января 2021, 15:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Depo Photos/Keystone Press Agency

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 8 января, заявил, что беспорядки, которые произошли ранее на этой неделе в Конгрессе Соединенных Штатов Америки, шокировали мировое сообщество.

Эрдоган заметил, что процесс, который произошел в "колыбели демократии" Америке действительно привел в состояние шока мировое сообщество.

Турецкий лидер в рамках сегодняшнего выступления в Стамбуле пожелал семьям погибших в результате беспорядков терпения, а пострадавшим гражданам – скрейшего выздоровления. Кроме того, Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что процесс передачи полномочий от действующего лидера США Дональда Трампа избранному президенту страны Джо Байдену пройдет спокойно.