Кадыров заявил, что после погромов в Капитолии они с Трампом стали похожи
8 января 2021, 15:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: Telegram
Глава Чечни Рамзан Кадыров днем в пятницу, 8 января, на своей страничке в социальной сети заявил, что после погромов в Капитолии они с дейсвующим президентом США Дональдом Трампом стали похожи.
Кадаров отметил, что если ранее Трамп заблокировал его в соцсетях, то после происшествий в Вашингтоне "Всевышний восстановил справедливость", вследствие чего аккаунты "мятежного" президента Соединенных Штатов Америки также оказались заблокированными.
По мнению Рамзана Кадырова, если бы Дональд Трамп проявлял уважение к демократии и правам человека, то подобного не произошло бы.
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