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Кадыров заявил, что после погромов в Капитолии они с Трампом стали похожи

, 15:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram

Кадыров заявил, что после погромов в Капитолии они с Трампом стали похожи
глава Чечни Рамзан Кадыров, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров днем в пятницу, 8 января, на своей страничке в социальной сети заявил, что после погромов в Капитолии они с дейсвующим президентом США Дональдом Трампом стали похожи.

Кадаров отметил, что если ранее Трамп заблокировал его в соцсетях, то после происшествий в Вашингтоне "Всевышний восстановил справедливость", вследствие чего аккаунты "мятежного" президента Соединенных Штатов Америки также оказались заблокированными.

По мнению Рамзана Кадырова, если бы Дональд Трамп проявлял уважение к демократии и правам человека, то подобного не произошло бы.

ЕТ

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