Сенатор Пушков назвал «невежеством и ахинеей» заявление Зеленского о штурме Капитолия

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8 января 2021, 19:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Сенатор Алексей Пушков в пятницу обратил внимание на фактические ошибки в заявлении лидера Украины Владимира Зеленского, в котором тот осудил штурм сторонниками Дональда Трампа Капитолия.

Ранее Зеленский назвал события в Вашингтоне беспрецедентным насилием против Конгресса США и отметил, что украинцев вдохновляет стойкость данного "старейшего и величайшего демократического института в мире".

Пушков заявил, что президент Украины своим официальным заявлением продемонстрировал собственное невежество. Сенатор заметил, что и британский парламент, и другие парламенты намного старше. "Но для него США – свет в окошке", – подчеркнул Алексей Пушков, добавив, что Владимир Зеленский готов "нести любую ахинею", лишь бы восхвалять Штаты.