Сенатор Пушков назвал «невежеством и ахинеей» заявление Зеленского о штурме Капитолия
8 января 2021, 19:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
Сенатор Алексей Пушков в пятницу обратил внимание на фактические ошибки в заявлении лидера Украины Владимира Зеленского, в котором тот осудил штурм сторонниками Дональда Трампа Капитолия.
Ранее Зеленский назвал события в Вашингтоне беспрецедентным насилием против Конгресса США и отметил, что украинцев вдохновляет стойкость данного "старейшего и величайшего демократического института в мире".
Пушков заявил, что президент Украины своим официальным заявлением продемонстрировал собственное невежество. Сенатор заметил, что и британский парламент, и другие парламенты намного старше. "Но для него США – свет в окошке", – подчеркнул Алексей Пушков, добавив, что Владимир Зеленский готов "нести любую ахинею", лишь бы восхвалять Штаты.
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