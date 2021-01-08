В Мексике рассчитывают на получение российской вакцины от коронавируса
8 января 2021, 18:27[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в пятницу, 8 января, заявил, что латиноамериканская страна сможет рассчитывать на получение в ближайшем будущем российской вакцины от COVID-19.
Мексиканский лидер в рамках сегодняшней пресс-конференции заметил, что вакцина, которую разрабатывают в лабораториях РФ, показывает хорошие результате. Андрес Мануэль Обрадор уточнил, что его страна вскоре сможет рассчитывать на данный препарат.
Кроме того, в Мексике не исключают получение вакцин от китайских производителей.
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