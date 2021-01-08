В Еврокомиссии оценили возможность приобретения российской вакцины против COVID-19

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8 января 2021, 13:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

вакцина "Спутник V", Patricio Murphy/Keystone Press Agency

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в рамках пресс-конференции в Брюсселе в пятницу, 8 января, оценила возможность приобретения странами ЕС российской вакцины против COVID-19 "Спутник V".

Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские страны должны покупать вакцины от коронавируса только через общеевропейские переговоры с участием 27 стран. Она также подчеркнула, что заказанных к настоящему моменту для Евросоюза препаратов против COVID-19 – 2,3 миллиарда доз – более, чем достаточно.

По словам главы Еврокомиссии, любая вакцина, которая поступает на европейский рынок, должна пройти через процедуру утверждения, а также исследования EMA, доказав свои надежность и эффективность.