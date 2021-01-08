Япония обновила «антирекорд» по суточному приросту случаев заражения COVID-19

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8 января 2021, 17:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NHK

Токио, pixabay.com

Количество новых случаев заражения коронавирусом в Японии превысило 7,8 тысячи человек. Согласно последней информации местных журналистов, это стало новым "антирекордом" с начала пандемии.

Уточняется, что в пятницу, 8 января, коронавирусная инфекция в Японии была подтверждена у 7 882 человек. В частности, COVID-19 выявили у 2 392 жителей Токио. Кроме того, резкий рост случаев заболевания был отмечен за прошедшие 24 часа в префектурах Канагава (838), Осака (654), Сайтама (496), Тиба (455), а также Аити (405).

В Японии был обновлен и "антирекорд" по суточной смертности от коронавируса нового типа – жертвами заболевания стали 78 человек.