В США впервые умерли более четырех тысяч пациентов с COVID-19 за сутки

Днем в пятницу стало известно, что на территории Соединенных Штатов Америки количество пациентов с коронавирусом нового типа, скончавшихся за сутки, впервые с начала пандемии превысило четыре тысячи.
Согласно последней информации, предоставленной университетом Джонса Хопкинса, за прошедшие 24 часа в США врачи зарегистрировали 4 085 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Также были выявлены 274 703 заболевших коронавирусом нового типа.
Напомним, ранее в Соединенных Штатах был зафиксирован рекорд – за сутки выявили почти 300 тысяч случаев заражения.
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