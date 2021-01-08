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В США впервые умерли более четырех тысяч пациентов с COVID-19 за сутки

, 16:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Университет Джонса Хопкинса

В США впервые умерли более четырех тысяч пациентов с COVID-19 за сутки
анализ крови, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

Днем в пятницу стало известно, что на территории Соединенных Штатов Америки количество пациентов с коронавирусом нового типа, скончавшихся за сутки, впервые с начала пандемии превысило четыре тысячи.

Согласно последней информации, предоставленной университетом Джонса Хопкинса, за прошедшие 24 часа в США врачи зарегистрировали 4 085 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Также были выявлены 274 703 заболевших коронавирусом нового типа.

Напомним, ранее в Соединенных Штатах был зафиксирован рекорд – за сутки выявили почти 300 тысяч случаев заражения.

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