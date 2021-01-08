Пандемия пожинает богатый урожай смертей в США, Бразилии и Чехии

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8 января 2021, 13:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В США зарегистрирован самый высокий уровень смертности от коронавируса за весь эпидемический период. Болезнь неумолимо распространяется практически во всех штатах. Смертность в Бразилии бьет все рекорды. Чешский крематорий переполнен. Об этом сообщает новостное агентство Associated Press.



Особенно сильно пострадала Калифорния, где стремительно растет число смертей и случаев инфицирования, угрожающих вынудить больницы ограничить медицинское обслуживание населения. В тот же день, когда сторонники Трампа штурмовали Капитолий, в стране было зарегистрировано почти 3900 смертей.

Южная Америка также оказалась под страшнейшим ударом пандемии. В Бразилии, в крупнейшей стране Южной Америки число смертей от коронавируса превысило 200000, сейчас она занимает второе место в мире в этом трагическом счете. И это происходит в то время, когда местные пляжи переполнены, многие бразильцы сопротивлялись карантину в течение нескольких месяцев, ходили в бары или на небольшие собрания друзей. В то время, когда многие страны ввели новые жесткие ограничения, правительство Бразилии, по сути, благословило отдых на солнце. Празднества начались после того, как 21 декабря в Южном полушарии началось лето.



Коронавирус не щадит и Восточную Европу. Самый большой крематорий в Чешской Республике переполнен телами жертв пандемии. Ситуация, похоже, еще ухудшится. Власти города Острава на северо-востоке страны ускоряют строительство четвертой печи городского крематория и обратились за помощью к правительству. Сейчас этот крематорий принимает более 100 гробов ежедневно, что примерно в два раза превышает его максимальную вместимость.