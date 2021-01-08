Чрезвычайная ситуация из-за COVID-19 объявлена в Лондоне
8 января 2021, 16:40[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
Мэр Лондона Садик Хан днем в пятницу, 8 января, объявил о чрезвычайной ситуации в столице Великобритании в связи с угрозой переполнения больниц города из-за пандемии коронавируса нового типа.
Садик Хан отметил, что принял сегодня решение объявить о чрезвычайной ситуации в Лондоне, поскольку угроза, которую коронавирусная инфекция создает для британской столицы, к настоящему моменту привела к точке кризиса.
По словам мэра, каждый тридцатый житель Лондона сейчас болеет коронавирусом нового типа. По мнению Хана, если местные власти немедленно не примут меры, служба здравоохранения может "перегреться", вследствие чего жертвами заболевания станут еще больше людей.
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