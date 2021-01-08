Католическая церковь продолжает реабилитацию жертв инквизиции

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8 января 2021, 15:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

«Охота на ведьм» стоила Европе от 60 до 100 тысяч жизней в большинстве своем абсолютно ни в чем не повинных людей. В конце 2020 года глава римско-католической епархии Айхштетта Грегор Мария Франц Ханке попросил прощения за казни ведьм, которые совершались баварцами с XV по XVIII век. Епископ назвал эти события «кровоточащей раной в истории церкви».

Германия от «охоты на ведьм» пострадала особенно сильно. Так, в саксонском городе Кведлинбурге с населением 12 тысяч человек за один только день в 1589 году были сожжены 133 «ведьмы». В городе Кельне за десяток лет было уничтожено около тысячи человек.

Каноник собора в Трире Иоганн Лиден свидетельствовал:

«Мало кто из обвиненных избегал наказания. Даже проживавшие в Трире администраторы не избежали этой участи. Так, были сожжены судья, два бургомистра, несколько советников и помощников судей. В этой катастрофе погибли каноники различных коллегиальных церквей, приходские священники, сельские дьяконы. Безумие людской злобы и судов, алчущих крови и добычи, распространилось так широко, что едва ли остался кто-либо, не затронутый подозрением в этом преступлении».

В Силезии в XVII веке за один только год сожгли в печи более четырех десятков взрослых людей и двухлетнего ребенка.

Священник из Альфтера Дурен писал:

«На Рождество Пресвятой Богородицы (7 сентября) казнили воспитанницу князь-епископа, девятнадцатилетнюю девушку, известную своей набожностью и благочестием. Я видел обезглавленного и сожженного каноника Ротензаэ. Трех-четырехлетних детей объявляли любовниками дьявола».

Еще во II веке епископ Ириней Лионский ввел в христианскую экзегезу само понятие дьявола, а Аврелий Августин Блаженный спустя два столетия установил, что некоторые люди покидают лоно церкви и начинают общаться с демонами и самим их хозяином.

В разгар «темных веков» и высокого Средневековья наказанием за ведовство, как правило, становилось публичное покаяние, а о массовых пытках и казнях речи практически не было. Созданную в 1215 году инквизицию выявление ведьм практически не интересовало. С 1326 года дьяволопоклонников уже стали рассматривать как слуг дьявола, способных реально воздействовать на материальный мир с помощью сил ада. Впрочем, в то время число ведьмовских процессов было относительно невелико.

В 1484 году папа Иннокентий VIII благословил охоту на ведьм официально. Одно из самых знаменитых произведений тех лет - «Молот ведьм» монахов-доминиканцев Якоба Шпренгера и Генриха Инститориса. Этот труд в дальнейшем использовался во множестве судебных допросов.

Считалось, что ведьмы и колдуны насылают мор и неурожай, травят скот.

В 1522 году Мартин Лютер писал:

«Колдуны и ведьмы, суть злое дьявольское отродье, они крадут молоко, навлекают непогоду, насылают на людей порчу, силу в ногах отнимают, истязают детей в колыбели... понуждают людей к любви и соитию, и несть числа проискам дьявола».

Многие верили в то, что ведьмы предаются разгулу на шабашах - пируют, развратничают, соблазняют благочестивых мужей и монахов, приносят в жертву Люциферу невинных младенцев.

В Восточной Европе ведовские процессы не получили широкого распространения, но, тем не менее, известно даже о 258 процессах над ведьмами в России в XVI–XVIII веках, примерно в сотне из которых применялись пытки. Историки-медиевисты считают, что одной из главных причин появления «охоты на ведьм» является то обстоятельство, что для стабильности общества был нужен некий «враг», которого можно было объявить источником всех бед. Наличие такого врага всегда сплачивает людей и укрепляет их лояльность к властям.

Ведьмовские процессы обычно шли партиями, когда в город приезжала специальная комиссия, а судьями на них выступали как монахи-инквизиторы, так и светские чиновники. Причины доносов были самые разные: от искреннего подозрения в колдовстве до желания устранить любовника или любовницу. Если обвиняемый отрицал свои прегрешения, это считалось «упорством в ереси», что отягчало вину. В таком случае переходили к пыткам.

Характерной процедурой было «испытание водой»: жертве связывали крест-накрест руки и ноги, после чего бросали в воду. В случае если жертва не тонула, она признавалась ведьмой. Еще одной известной разновидностью пыток был «испанский сапог»: на обвиняемого надевали деревянную колодку на струбцинах, которую от вопроса к вопросу всё туже затягивали, пока у него не ломалась кость.

В Германии также был изобретен «стул ведьмы» - приспособление с железным сиденьем, усеянным шипами. Жертву сажали на него на несколько часов или дней и приковывали руки, чтобы она не могла встать. В некоторых случаях сиденье нагревалось огнем, чтобы причинить дополнительные мучения.

Признание в связях с нечистой силой являлось единственным способом прекратить нечеловеческие страдания. В этом случае истязания прекращались, и обвиняемого, как правило, сжигали на костре.

Считается, что в Европе последняя ведьма была казнена в Швейцарии в 1782 году, а последний приговор за ведовство (относительно мягкий - 200 розог и шестилетнее изгнание) был вынесен в Испании в 1820-м.

Тень от деяний инквизиторов легла на всю римско-католическую церковь. Лишь в 1982 году ответственность на себя взял папа Иоанн Павел II, когда он извинился за «ошибки инквизиции». В 1984 году папа принес извинения за «грубые ошибки» миссионеров и насилие по отношению к индейцам, а годом позже попросил прощения у африканцев за жестокое обращение с ними колонизаторов. В 1992 году понтифик публично принес извинения покойному Галилео Галилею, объявив решение инквизиции ошибочным. Затем были реабилитированы Джордано Бруно, Савонарола, Ян Гус и Мартин Лютер.

В марте 2000 года папа Иоанн Павел II провел торжественную мессу Mea Culpa («Моя вина») в Ватикане, от лица церкви покаявшись за нетерпимость и насилие, совершенные в отношении инакомыслящих. На торжественной литургии в соборе Святого Петра понтифик поцеловал распятие, а затем несколько раз произнес «никогда более».

Известно, что к настоящему времени более чем в 50 городах Германии, включая Кельн и Лейпциг, уже составили списки казненных и установили в их честь мемориальные доски и памятники. В некоторых местах в честь жертв переименованы улицы.