Россия выделила $1 млн Кении на борьбу с пандемией COVID-19

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8 января 2021, 14:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation

госпиталь в Кении, Dennis Sigwe/Keystone Press Agency

Россия выделила Кении 109 миллионов кенийских шиллингов (1 миллион долларов) на борьбу с пандемией коронавируса нового типа в стране. Об этом в пятницу, 8 января, сообщила кенийская газета Nation.

Представитель посольства Российской Федерации в Кении заявил, что к настоящему моменту состоялось подписание соответствующих документов.

Подчеркивается, что средства будут предоставлены кенийскому Министерству здравоохранения через Трастовый фонд "РФ - ПРООН в целях развития" для поддержки деятельности специализированной больницы имени Огинга Одинга, построенной 1969 году в городе Кисуму при содействии СССР.