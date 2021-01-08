У заболевшего COVID-19 президента Армении Саркисяна возникли осложнения

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8 января 2021, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]

президент Армении Армен Саркисян, xiongsihao/Xinhua

Помощник президента Армении Армена Саркисяна, заразившегося ранее коронавирусом нового типа, Асмик Петросян сообщила в пятницу, 8 января, что течение болезни у политика сейчас является тяжелым.

В минувший вторник в администрации президента Армении заявили, что у Армена Саркисяна, который находился в Лондоне и остается там в настоящий момент, диагностировали коронавирус. Заболела также его супруга.

Асмик Петросян заметила, что политик сейчас находится на самоизоляции. Течение болезни у него сложное, присутствуют все присущие коронавирусной инфекции симптомы. Армен Саркисян проходит лечение под надзором врачей и продолжает работать удаленно.