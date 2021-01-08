Илон Маск посмеялся над беспорядками в Капитолии

8 января 2021, 11:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск посмеялся над штурмом Капитолия. Бизнесмен опубликовал в соцсети снимок, на котором запечатлен один из наиболее ярких протестовавших – Джейк Анжели.
На фото мужчину можно увидеть в одном из залов Капитолия в костюме шамана-викинга с рогами бизона на голове. На картинке также есть подпись: "Вот что происходит, когда отменяют фестиваль Burning Man". Илон Маск с иронией заметил, что этот "наряд" словно специально был создан для вышеуказанного мероприятия, которое в прошлом году отменили из-за пандемии COVID-19.
Отметим, что Burning Man ежегодно проводится в конце лета – начале осени в пустыне Блэк-Рок в штате Невада. Этот фестиваль принято посещать в абсурдных костюмах.
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