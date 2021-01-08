Полицейский Капитолия скончался в Вашингтоне от полученных в ходе беспорядков ранений

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8 января 2021, 10:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Капитолий, pixabay.com

Полиция Капитолия США в пятницу, 8 января, подтвердила данные о кончине своего сотрудника, пострадавшего во время беспорядков. Ранее соответствующую информацию предоставили журналисты.

В заявлении подчеркивается, что Брайан Д. Сикник скончался 7 января в 21.30 (05.30 пятницы, 8 января, по московскому времени). Сотрудник полиции принимал участие в подавлении беспорядков в Капитолии 6 января и получил ранения во время борьбы с участниками акций протеста.

Отметим, что это уже вторая жертва беспорядков. Ранее стало известно о гибели ветерана ВВС США Эшли Бэббитт. Еще три человека скончались от причин, не связанных с насилием.