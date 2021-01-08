Политолог Сатановский: Трамп до своего ухода с поста президента США может развязать войну с Ираном

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8 января 2021, 11:17 [ «Аргументы Недели» ]

Президент США Дональд Трамп, Oliver Contreras / globallookpress.com

Дональд Трамп до своего ухода с поста президента Соединенных Штатов может развязать военный конфликт с Ираном. Соответствующий вариант развития событий допустил Евгений Сатановский, российский политолог.

Как отмечает эксперт в своем Telegram-канале, Трампу нужно «максимально взорвать ситуацию», чтобы «нагадить» новому главе государства Джо Байдену. Сделать это, пишет Сатановский, можно с помощью «маленькой победоносной войны».

По мнению аналитика, уходящий президент способен ударить по Ирану. Евгений Сатановский назвал неслучайным то, что американская разведка стала распространять сведения, согласно которым некая связанная с Тегераном структура готовит Штатам новое «Одиннадцатое сентября».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Брайан Клоули, ветеран армии Великобритании, предсказал новое ухудшение отношений Вашингтона и Москвы при президенте Байдене.