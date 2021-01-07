В Китае жителей страны разделят на категории

Аргументы Недели → В мире 13+

7 января 2021, 14:12 [ «Аргументы Недели» ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

С 1 января 2021 года в Китае введена в действие «Система социального кредита». Каждого гражданина страны оценят по 160 тысячам параметров из 142 учреждений.

В результате анализа, проведенного Единым информационным центром, каждый китаец будет соотнесен с определенной категорией граждан и получит своего рода социальный статус.

Образцовый житель Поднебесной будет маркирован индексом ААА. Для этого его рейтинг должен быть больше 1050 баллов.

Баллы можно получить за поддержку правительства в социальных сетях, героический поступок, участие в благотворительной деятельности, хорошие отношения с соседями и прочее.

Набравшему 1000 баллов можно рассчитывать на категорию А+, а 900 – на B. Те китайцы, рейтинг которых будет ниже 849 , станут подозрительными гражданами категории C, которых уже могут увольнять из государственных и муниципальных структур. Те, у кого 599 баллов и ниже, попадают в группу D, таких не возьмут на работу даже таксистами.

Вычесть баллы у гражданина Китая могут за любые формы проявления протеста против властей, распространение фейков в интернете, участие в деятельности сект, нарушения правил дорожного движения и многое другое.

Людям с рейтингом D не дадут кредиты, не продадут билеты на транспорт и могут отказать в аренде велосипеда. Китайцу с рейтингом А+ велосипед в аренду дадут бесплатно и еще разрешат полчаса кататься на нем без единого юаня.

С людьми из категории D остальным лучше даже не разговаривать, поскольку кто-то может сообщить властям, что гражданин общался с человеком из «черного списка», и его рейтинг могут понизить.

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