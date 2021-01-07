Киевский политолог Василий Вакаров призвал соотечественников бежать с Украины
7 января 2021, 14:15[ «Аргументы Недели» ]
Украинцам следует бежать из страны. С соответствующим призывом к соотечественникам обратился в ходе разговора с представителями СМИ Василий Вакаров, киевский политолог.
По словам эксперта, с Украины нужно бежать, потому что «ту страшную беду, которую натворила госпожа Супрун (бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун – «Аргументы недели») с командой, мы десятки лет будем разгребать». Вакаров отметил, что украинские медики уезжают работать в другие страны, в частности, в Польшу.
«А кто же нас будет лечить? Некому», - процитировал эксперта интернет-ресурс «ПолитНавигатор».
Как сообщалось ранее в четверг, Дмитрий Гордон, журналист из Киева, поведал, кто бы мог претендовать на должность президента Украины после Владимира Зеленского.
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