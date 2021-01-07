Американский беспилотник в новогоднюю ночь провоцировал силы ПВО России у границ страны
7 января 2021, 13:36[ «Аргументы Недели» ]Источник: monavista.ru
Беспилотный летательный аппарат Соединенных Штатов провоцировал силы российских ПВО у границ страны в новогоднюю ночь. Об этом говорится в материале, размещенном в отечественном сегменте интернета.
Ресурс monavista.ru информирует, что американский дрон RQ-4 Global Hawk в ночь на 1 января пролетел вдоль государственных рубежей РФ. Маршрут беспилотника включил в себя пограничные участки на территории прибалтийских республик, а также Грузии и Украины. Аппарат явно провоцировал российские силы ПВО, отмечается в процитированной публикации.
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