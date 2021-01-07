Швеция за пять лет увеличит ежегодные военные расходы на 40% из-за «агрессивной» внешней политики России
7 января 2021, 12:35[ «Аргументы Недели» ]
Швеция за пять лет увеличит ежегодные военные расходы на 40% из-за «агрессивной» внешней политики, реализующейся Российской Федерацией. Об этом говорится в публикации, появившейся некоторое время назад на страницах американской прессы.
Издание The Wall Street Journal информирует, что к 2025-му ежегодные военные расходы скандинавской страны вырастут на три миллиарда долларов (40%). В процитированном материале отмечается, что в Стокгольме решили увеличить финансирование обороны в связи с «агрессивными» действиями Москвы. В шведской армии обвиняют российских военных в том, что они якобы «становятся все более и более провокационными в воздухе и в других местах».
Как сообщалось ранее в среду, отечественный эксперт Василий Дандыкин высказал точку зрения, согласно которой Украина вооружается американцами, британцами и турками для войны с РФ.
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