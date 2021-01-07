Avia.pro: протурецкие джихадисты по ошибке атаковали позиции российских военных на северо-востоке Сирии
7 января 2021, 08:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Представители протурецких вооруженных формирований по ошибке атаковали позиции российских военнослужащих на северо-востоке Сирийской Арабской Республики. Об этом говорится в публикации, появившейся в отечественном сегменте интернета.
Согласно информации, приведенной изданием Avia.pro, поддерживаемые Анкарой джихадисты предприняли попытку атаки на «Сирийские демократические силы» в районе населенного пункта Тель-Тамр, однако по ошибке нанесли удары по позициям военных РФ. В результате минометного обстрела со стороны боевиков пострадавших среди россиян нет, отмечается в процитированном материале.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сеть выложили видео ударов российского Су-30 по джихадистам в провинции Идлиб.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.