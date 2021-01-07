Avia.pro: протурецкие джихадисты по ошибке атаковали позиции российских военных на северо-востоке Сирии

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7 января 2021, 08:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Вооруженные люди, Yang Zhen / globallookpress.com

Представители протурецких вооруженных формирований по ошибке атаковали позиции российских военнослужащих на северо-востоке Сирийской Арабской Республики. Об этом говорится в публикации, появившейся в отечественном сегменте интернета.

Согласно информации, приведенной изданием Avia.pro, поддерживаемые Анкарой джихадисты предприняли попытку атаки на «Сирийские демократические силы» в районе населенного пункта Тель-Тамр, однако по ошибке нанесли удары по позициям военных РФ. В результате минометного обстрела со стороны боевиков пострадавших среди россиян нет, отмечается в процитированном материале.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сеть выложили видео ударов российского Су-30 по джихадистам в провинции Идлиб.