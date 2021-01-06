Опубликовано видео ударов российского Су-30 по протурецким боевикам в сирийском Идлибе
6 января 2021, 17:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Выложено видео ударов российского истребителя Су-30 по протурецким боевикам в сирийской провинции Идлиб. Данный ролик доступен в настоящий момент для просмотра на сайте YouTube.
Издание Avia.pro информирует, что боевому самолету ВКС РФ удалось уничтожить позиционный район поддерживаемых Анкарой джихадистов. Согласно неподтвержденным официально данным, приведенным в процитированном материале, истребитель мог, в частности, ликвидировать три транспортных средства бандитов и несколько укрытий, где они находились.
Ранее в среду тот же самый ресурс сообщил, что боевики понесли потери во время ночного штурма сирийского города Айн-Иссы, на территории которого несут службу российские военные.
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