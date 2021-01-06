Протурецкие джихадисты понесли потери в ходе ночного штурма сирийской Айн-Иссы, где находятся российские военные
6 января 2021, 11:36[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Представители протурецких вооруженных формирований понесли потери в ходе ночного штурма сирийского города Айн-Иссы, на территории которого находятся российские военные. Об этом говорится в материале, размещенном в СМИ.
Издание Avia.pro информирует, что минувшей ночью поддерживаемые Анкарой джихадисты предприняли новую попытку штурма Айн-Иссы, где расположены три наблюдательных поста армии РФ, и понесли потери. В частности, была уничтожена бронемашина, принадлежавшая наступавшим.
Авторы ресурса выдвинули предположение, согласно которому подразделениям сирийских правительственных войск и курдам, отразившим атаку на город, оказали поддержку российские военные.
Ранее тот же самый сайт написал, что курдские силы начали угрожать захватом базы ВКС РФ в населенном пункте Камышлы.
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