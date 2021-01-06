Протурецкие джихадисты понесли потери в ходе ночного штурма сирийской Айн-Иссы, где находятся российские военные

Аргументы Недели → В мире 13+

6 января 2021, 11:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Боевые действия в Сирии, Yang Zhen / globallookpress.com

Представители протурецких вооруженных формирований понесли потери в ходе ночного штурма сирийского города Айн-Иссы, на территории которого находятся российские военные. Об этом говорится в материале, размещенном в СМИ.

Издание Avia.pro информирует, что минувшей ночью поддерживаемые Анкарой джихадисты предприняли новую попытку штурма Айн-Иссы, где расположены три наблюдательных поста армии РФ, и понесли потери. В частности, была уничтожена бронемашина, принадлежавшая наступавшим.

Авторы ресурса выдвинули предположение, согласно которому подразделениям сирийских правительственных войск и курдам, отразившим атаку на город, оказали поддержку российские военные.

Ранее тот же самый сайт написал, что курдские силы начали угрожать захватом базы ВКС РФ в населенном пункте Камышлы.