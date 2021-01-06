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Впервые с апреля в Великобритании выявили более 1 тысячи смертей от COVID-19 за сутки

, 19:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Впервые с апреля в Великобритании выявили более 1 тысячи смертей от COVID-19 за сутки
анализ крови, photo2000 via www.imago-images.d/www.imago-images.de

Вечером в среду, 6 января, стало известно, что в Великобритании количество зарегистрированных за сутки смертей от коронавируса нового типа впервые с апреля минувшего года превысило 1 тысячу.

Сегодня власти Соединенного Королевства сообщили о 1 041 летальном исходе среди зараженных коронавирусной инфекцией в стране. Антирекорд в 1 224 смерти за сутки был установлен в Великобритании 21 апреля 2020 во время пика весенней волны пандемии.

Отмечается также, что за последние 24 часа на британской территории были зафиксированы рекордные 62,3 тысячи случаев заражения COVID-19.

ЕТ

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