Впервые с апреля в Великобритании выявили более 1 тысячи смертей от COVID-19 за сутки
6 января 2021, 19:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Вечером в среду, 6 января, стало известно, что в Великобритании количество зарегистрированных за сутки смертей от коронавируса нового типа впервые с апреля минувшего года превысило 1 тысячу.
Сегодня власти Соединенного Королевства сообщили о 1 041 летальном исходе среди зараженных коронавирусной инфекцией в стране. Антирекорд в 1 224 смерти за сутки был установлен в Великобритании 21 апреля 2020 во время пика весенней волны пандемии.
Отмечается также, что за последние 24 часа на британской территории были зафиксированы рекордные 62,3 тысячи случаев заражения COVID-19.
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