Зеленский поручил проверить информацию о ввозе на Украину контрабандной вакцины от COVID-19
6 января 2021, 19:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 6 января, поручил правоохранительным органам немедленно проверить информацию о якобы ввозе контрабандной вакцины от коронавируса на территорию страны.
Ранее в СМИ поступила информация о том, что около десяти депутатов Верховной рады, предпринимателей, а также топ-чиновников "втайне вакцинировались" препаратами, изготовленными BioNTech и Pfizer, причем за два укола якобы заплатили до 3 тысяч евро. Ни одна из вышеуказанных вакцин на Украину сейчас не завозится.
Владимир Зеленский заметил, что поручил Службе безопасности и другим правоохранительным органам страны незамедлительно проверить эти данные. По словам политика, если кто-то действительно тайно и с нарушениями закона ввез для продажи на Украине вакцину, то реакция должна быть "максимально жесткой".
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