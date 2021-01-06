Зеленский поручил проверить информацию о ввозе на Украину контрабандной вакцины от COVID-19

Аргументы Недели → В мире 13+

6 января 2021, 19:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Ukrainian Presidential Office/Xinhua

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 6 января, поручил правоохранительным органам немедленно проверить информацию о якобы ввозе контрабандной вакцины от коронавируса на территорию страны.

Ранее в СМИ поступила информация о том, что около десяти депутатов Верховной рады, предпринимателей, а также топ-чиновников "втайне вакцинировались" препаратами, изготовленными BioNTech и Pfizer, причем за два укола якобы заплатили до 3 тысяч евро. Ни одна из вышеуказанных вакцин на Украину сейчас не завозится.

Владимир Зеленский заметил, что поручил Службе безопасности и другим правоохранительным органам страны незамедлительно проверить эти данные. По словам политика, если кто-то действительно тайно и с нарушениями закона ввез для продажи на Украине вакцину, то реакция должна быть "максимально жесткой".