В Джорджии опровергли заявление Трампа о 50 тысячах «найденных» бюллетеней

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6 января 2021, 18:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: CNN

президент США Дональд Трамп, Paul Hennessy, Paul Hennessy/Keystone Press Agency

В Джорджии в среду, 6 января, опровергли информацию о 50 тысячах "найденных" бюллетеней. Эти данные предоставил менеджер по работе систем голосования офиса секретаря штата Габриель Стерлинг.

Согласно последней информации, бюллетени, об "обнаружении" которых заявил ранее Дональд Трамп, на самом деле были не "найдены", а поданы в рамках досрочного голосования.

Габриель Стерлинг уточнил, что "мистические места" находятся в глубинах сознания действующего президента Соединенных Штатов Америки. Он подчеркнул, что бюллетени, о которых идет речь, все время находились на месте, а не были случайно "найдены".