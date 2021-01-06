Демократы заявили о своей победе на выборах в Конгресс США

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6 января 2021, 17:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook

Капитолий, pixabay.com

Демократ Джон Оссофф выразил благодарность жителям Джорджии за избрание его в Сенат, фактически тем самым объявив о победе над республиканцем Дэвидом Пердью в рамках второго тура выборов в верхнюю палату.

Согласно предварительным данным, после завершения подсчета ста процентов голосов Джон Оссофф набрал 50,2 процента, а его оппонент – 49,8 процента.

Учитывая победу еще в одном округе штата Джорджия кандидата в Сенат от Демократической партии Рафаэля Уорнока, сенат переходит под контроль демократов. Теперь голоса в верхней палате разделились поровну, однако не следует забывать, что избранная вице-президент США Камала Харрис также является председателем верхней палаты, поэтому обладает возможностью голосовать. Это в свою очередь дает демократам преимущество в один голос.