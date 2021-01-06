Трамп вновь заявил, что Пенс способен изменить итоги выборов президента США

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6 января 2021, 10:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент США Дональд Трамп и вице-президент США Майк Пенс, CNP

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию журналистов о том, что вице-президент страны Майк Пенс якобы уведомил его о невозможности изменить результаты голосования на выборах главы Штатов.

По словам Трампа, репортаж издания The New York Times относительно комментариев Пенса является "фейковой новостью". Действующий американский лидер заметил, что вице-президент никогда такого не говорил, более того, он согласен с тем, что имеет все полномочия, чтобы действовать в сложившейся ситуации.

Дональд Трамп также назвал избирательный процесс в оспариваемых им штатах "коррумпированным", "не соответствующим конституции" и, как следствие, "незаконным".

Напомним, Майк Пенс в своем официальном качестве президента сената должен в 6 января утвердить вместе с обеими палатами Конгресса результаты выборов главы США. Согласно официальным данным, победу одержал демократ Джо Байден, однако Дональд Трамп свое поражение не признает.