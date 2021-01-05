Трамп пообещал устроить «адскую битву» за пост президента США

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5 января 2021, 17:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: YouTube

президент США Дональд Трамп, Oliver Contreras/Keystone Press Agency

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в ходе выступления в штате Джорджия перед сторонниками заявил, что не намерен "отдавать" Белый дом своему сопернику – демократу Джо Байдену.

Трамп отметил, что считает недопустимой сложившуюся ситуацию, при которой у него "отбирают" победу на выборах, несмотря на "огромный перевес" в его сторону по результатам голосования. Действующий американский лидер также пообещал устроить "адскую битву" за президентское кресло, если Сенат и Белый дом будут "захвачены" демократами.

Напомним, Джо Байден стал победителем выборов президента США, набрав максимальное количество голосов в рамках голосования коллегии выборщиков по результатам всенародного волеизъявления. В среду, 6 января, Конгресс должен утвердить его победу. Дональд Трамп категорически не признает свое поражение и требует пересчета голосов.