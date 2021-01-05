Байден заявил, что Трамп не выполняет работу президента США

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5 января 2021, 11:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

лозунг предвыборной кампании Дональда Трампа, pixabay.com

Избранный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в рамках выступления перед своими сторонниками в Джорджии заявил, что действующий глава страны Дональд Трамп не выполняет свою работу.

"Я не знаю, зачем ему нужна эта работа, он не хочет работать", - заявил Байден. Политик также заявил, что Трамп постоянно "ноет и жалуется" из-за результатов выборов в стране вместо того, чтобы вести борьбу с пандемией коронавируса нового типа на территории США.

Отметим, что Трамп, как и Байден, в минувший понедельник провел предвыборный митинг в Джорджии, где 5 января по итогам второго тура в двух сенатских округах будет решено, какая партия возьмет контроль над сенатом.