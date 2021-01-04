Белый дом анонсировал «победную» речь Трампа в Джорджии в понедельник
4 января 2021, 10:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В Белом доме сообщили, что действующий президент США Дональд Трамп в понедельник, 4 января, выступит с "победной" речью в Джорджии. В этом штате, по официальным данным, выборы выиграл Джо Байден.
Согласно последней информации, в понедельник Трамп будет работать с раннего утра и до позднего вечера, сделает множество звонков и проведет ряд встреч. Уточняется, что американский лидер покинет Белый дом в 6.10 вечера, чтобы провести "победный" митинг в Джорджии.
Известно, что формальным поводом для поездки Дональда Трампа является поддержка кандидатов-республиканцев во втором туре выборов в сенат, которые должны состояться 5 января.
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