Сторонники Трампа анонсировали шествие в Вашингтоне в день утверждения итогов выборов
2 января 2021, 12:27[ «Аргументы Недели» ]
Сторонники действующего президента США Дональда Трампа намерены 6 января организовать шествие в Вашингтоне, когда конгресс будет утверждать результаты голосования выборщиков.
«Демократы строят планы, как лишить силы и аннулировать голоса республиканцев. Остановить это может американский народ. Вместе с президентом Трампом мы сделаем все необходимое, чтобы гарантировать неприкосновенность этих выборов на благо страны», - заявили организаторы.
Отмечается, что Трамп поддержал инициативу своих сторонников и сделал ретвит призыва. Кроме того, 30 декабря американский лидер написал: «Шестое января, увидимся в Вашингтоне».
Напомним, что, по официальным данным, на выборах президента США победил Джо Байден. Инаугурация запланирована 20 января.
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