Папа Римский Франциск поздравил православных верующих с наступающим Рождеством

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6 января 2021, 17:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Папа Римский, Ibanez-Picciarella/Keystone Press Agency

Папа Римский Франциск днем в среду поздравил православных, а также католиков Восточных церквей, которые 7 января отмечают Рождество по юлианскому календарю, с наступающим большим праздником.

В рамках проповеди по случаю отмечаемого сегодня католического праздника Богоявления Папа Римский обратился к братьям и сестрам Восточных церквей, католических и православных, которые 7 января отмечают Рождество Христово. Понтифик искренне поздравил верующих, пожелал им мира и надежды.

Отметим, что 6 января Римско-католическая церковь отмечает праздник Богоявления, которым завершается цикл рождественских торжеств.