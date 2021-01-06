Папа Римский Франциск поздравил православных верующих с наступающим Рождеством
6 января 2021, 17:08[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Папа Римский Франциск днем в среду поздравил православных, а также католиков Восточных церквей, которые 7 января отмечают Рождество по юлианскому календарю, с наступающим большим праздником.
В рамках проповеди по случаю отмечаемого сегодня католического праздника Богоявления Папа Римский обратился к братьям и сестрам Восточных церквей, католических и православных, которые 7 января отмечают Рождество Христово. Понтифик искренне поздравил верующих, пожелал им мира и надежды.
Отметим, что 6 января Римско-католическая церковь отмечает праздник Богоявления, которым завершается цикл рождественских торжеств.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.