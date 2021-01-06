В храмах Русской православной церкви отмечают Рождественский сочельник
6 января 2021, 13:01[ «Аргументы Недели» ]
В среду, 6 января, в Русской православной церкви празднуют Рождественский сочельник, или навечерие Рождества Христова. В этот день у верующих завершается сорокадневный Рождественский пост.
Согласно установившейся в РПЦ традиции, православные держат пост до "первой звезды", то есть до позднего вечера. В сочельник в храмах проводятся праздничные богослужения: утром – царские часы, великая вечерня, а также литургия Василия Великого, а в вечернее время – всенощное бдение, переходящее в ночную литургию Иоанна Златоуста.
Отмечается, что ночное богослужение в храме Христа Спасителя будет возглавлять патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В связи с пандемией COVID-19 на мероприятие в этом году не пустят людей старше 65 лет, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями.
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