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Время работы городского транспорта в Москве продлят в ночь на Рождество

, 11:56 [ «Аргументы Недели» ]

Время работы городского транспорта в Москве продлят в ночь на Рождество
Фото: соцсети

График работы столичного транспорта изменится в рождественскую ночь с 6 на 7 января. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

«В рождественскую ночь мы продлим график работы в московском транспорте, чтобы все желающие могли оправиться на службу в разные храмы столицы, а после спокойно вернуться домой. Метро и МЦК проработает до 2:00 7 января. На диаметрах мы запустим дополнительные утренние и ночные рейсы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что полное расписание поездов можно посмотреть на сайте перевозчика и в приложении «Расписание и билеты ЦППК».

«В рождественскую ночь с 6 на 7 января 168 маршрутов наземного транспорта продлят работу до 3:00 и работают 15 ночных маршрутов. Подробнее о том, какие маршруты продлят - на сайте Мосгортранса», - уточняется в материале.

В пресс-службе напомнили о том, что все уличные парковки бесплатны по 9 января.

ГБ

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