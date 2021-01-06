Сайт Avia.pro: в Белоруссии в будущем может появиться одна из самых крупных зарубежных военных баз России
6 января 2021, 17:07[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
На территории Белоруссии в будущем может появиться одна из самых крупных зарубежных военных баз Российской Федерации. Такой вариант развития событий допускается в материале, размещенном в интернет-СМИ.
Как напоминает портал Avia.pro, в минувшем году минские власти заявляли об угрозе национальной безопасности со стороны Запада. Согласно предположению авторов ресурса, в рамках укрепления обороноспособности страны руководство Белоруссии может дать согласие на размещение военной базы РФ. В случае ее строительства на объекте, вероятно, разместят авиацию, тактическое ракетное вооружение, танки «Армата», отмечается в процитированной публикации.
Ранее сегодня издание «Репортер» написало, что в Крыму возведут РЛС, которая не имеет аналогов в мире.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.