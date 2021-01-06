Сайт Avia.pro: в Белоруссии в будущем может появиться одна из самых крупных зарубежных военных баз России

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6 января 2021, 17:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

На территории Белоруссии в будущем может появиться одна из самых крупных зарубежных военных баз Российской Федерации. Такой вариант развития событий допускается в материале, размещенном в интернет-СМИ.

Как напоминает портал Avia.pro, в минувшем году минские власти заявляли об угрозе национальной безопасности со стороны Запада. Согласно предположению авторов ресурса, в рамках укрепления обороноспособности страны руководство Белоруссии может дать согласие на размещение военной базы РФ. В случае ее строительства на объекте, вероятно, разместят авиацию, тактическое ракетное вооружение, танки «Армата», отмечается в процитированной публикации.

Ранее сегодня издание «Репортер» написало, что в Крыму возведут РЛС, которая не имеет аналогов в мире.