Посол Великобритании в США Пирс не хочет, чтобы Россия и Китай вышли победителями из пандемии
6 января 2021, 16:40[ «Аргументы Недели» ]Источник: Bloomberg
Посол Великобритании в Соединенных Штатах Америки Карен Пирс в рамках беседы с журналистами в среду заявила, что Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии коронавируса нового типа.
Дипломат подчеркнула, что на Западе не хотят однажды проснуться и обнаружить китайские стандарты в сферах искусственного интеллекта и энергетики. Карен Пирс добавила, что вторым большим вызовом является стратегическая конкуренция со стороны Пекина и Москвы.
По словам посла, развитие КНР "слишком авторитарно", вследствие США и Британии необходимо "сделать все правильно", чтобы "открытые общества" имели возможность "противостоять вызовам" со стороны Китая и Российской Федерации после пандемии COVID-19.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.