Посол Великобритании в США Пирс не хочет, чтобы Россия и Китай вышли победителями из пандемии

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6 января 2021, 16:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Bloomberg

посол Великобритании в США Карен Пирс, Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com

Посол Великобритании в Соединенных Штатах Америки Карен Пирс в рамках беседы с журналистами в среду заявила, что Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии коронавируса нового типа.

Дипломат подчеркнула, что на Западе не хотят однажды проснуться и обнаружить китайские стандарты в сферах искусственного интеллекта и энергетики. Карен Пирс добавила, что вторым большим вызовом является стратегическая конкуренция со стороны Пекина и Москвы.

По словам посла, развитие КНР "слишком авторитарно", вследствие США и Британии необходимо "сделать все правильно", чтобы "открытые общества" имели возможность "противостоять вызовам" со стороны Китая и Российской Федерации после пандемии COVID-19.