ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Посол Великобритании в США Пирс не хочет, чтобы Россия и Китай вышли победителями из пандемии

, 16:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Bloomberg

Посол Великобритании в США Пирс не хочет, чтобы Россия и Китай вышли победителями из пандемии
посол Великобритании в США Карен Пирс, Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com

Посол Великобритании в Соединенных Штатах Америки Карен Пирс в рамках беседы с журналистами в среду заявила, что Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии коронавируса нового типа.

Дипломат подчеркнула, что на Западе не хотят однажды проснуться и обнаружить китайские стандарты в сферах искусственного интеллекта и энергетики. Карен Пирс добавила, что вторым большим вызовом является стратегическая конкуренция со стороны Пекина и Москвы.

По словам посла, развитие КНР "слишком авторитарно", вследствие США и Британии необходимо "сделать все правильно", чтобы "открытые общества" имели возможность "противостоять вызовам" со стороны Китая и Российской Федерации после пандемии COVID-19.

ЕТ

В мире

Опубликовано видео ударов российского Су-30 по протурецким боевикам в сирийском Идлибе

Опубликовано видео ударов российского Су-30 по протурецким боевикам в сирийском Идлибе

Выложено видео ударов российского истребителя Су-30 по протурецким боевикам, которые действуют в сирийской провинции Идлиб. Данный ролик доступен в настоящий момент для просмотра на сайте YouTube.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью