Нидерланды последними в Евросоюзе начали вакцинацию от COVID-19

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6 января 2021, 14:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Independent Tribune

Амстердам, pixabay.com

Нидерланды стали последней страной Европейского Союза, в которой началась вакцинация граждан от коронавируса нового типа. Соответствующую информацию предоставили днем в среду, 6 января, журналисты.

Согласно последним данным, первые прививки были сделаны сотрудникам дома престарелых, который расположен в городе Вегхел. Позже вакцину против COVID-19 получат лица, которые осуществляют уход за инвалидами, медперсонал больниц, а также работники станций скорой помощи.

Напомним, в Нидерландах применяется вакцина, разработанная американской фармацевтической корпорацией Pfizer и немецкой компанией BioNTech.