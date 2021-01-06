Акция сторонников Трампа в Вашингтоне завершилась стычкой с полицией

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6 января 2021, 14:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Fox News

машина полиции, pixabay.com

Столкновения между сторонниками действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и полицией произошли в Вашингтоне. Соответствующую информацию предоставили в среду журналисты.

Несколько сотен сторонников Дональда Трампа перед планируемым утверждением в Конгрессе победы Джо Байдена на выборах президента США устроили демонстрацию. Сначала акция проходила спокойно, однако позже начались столкновения активистов с полицией.

Согласно последним данным, силовики применили по отношению к протестующим перцовые баллончики. Задержаны были минимум шесть человек за разные нарушения закона.