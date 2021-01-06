Премьер-министр Армении Пашинян ушел на самоизоляцию

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6 января 2021, 12:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Armenpress

премьер-министр Армении Никол Пашинян, Pool Pablo Garrigos Cucarella/ZUMAPRESS.com

В среду стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян ушел на самоизоляцию в связи с эпидемиологической ситуацией в республике. Об этом сообщила его пресс-секретарь Мане Геворгян.

Геворгян, отвечая на вопрос журналистов о причине отсутствия Пашиняна на литургии в честь Рождества Христова, отметила, что политик отправился на самоизоляцию из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции на территории Армении.

Напомним, ранее сообщалось, что президент страны Армен Саркисян заразился коронавирусом нового типа и находится на самоизоляции.