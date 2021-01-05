Президент Армении Саркисян заразился COVID-19

5 января 2021, 15:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Во вторник, 5 января, стало известно, что у президента Армении Армена Саркисяна после проведенной ему в Лондоне операции выявили коронавирус нового типа. Об этом сообщили в администрации президента.
Согласно последней информации, президент Армении в рамках своего отпуска встретил Новый год в столице Великобритания вместе со своей семьей. 3 января Армен Саркисян перенес операцию на ноге, вмешательство прошло успешно, однако после этого у политика проявились симптомы COVID-19.
Армянский президент к настоящему моменту самоизолировался. Подчеркивается, что Саркисян будет продолжать работать дистанционно.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.