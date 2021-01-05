Президент Армении Саркисян заразился COVID-19

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5 января 2021, 15:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент Армении Армен Саркисян, Xinhua

Во вторник, 5 января, стало известно, что у президента Армении Армена Саркисяна после проведенной ему в Лондоне операции выявили коронавирус нового типа. Об этом сообщили в администрации президента.

Согласно последней информации, президент Армении в рамках своего отпуска встретил Новый год в столице Великобритания вместе со своей семьей. 3 января Армен Саркисян перенес операцию на ноге, вмешательство прошло успешно, однако после этого у политика проявились симптомы COVID-19.

Армянский президент к настоящему моменту самоизолировался. Подчеркивается, что Саркисян будет продолжать работать дистанционно.