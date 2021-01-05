Лукашенко считает, что Бог наказал человечество коронавирусом за «хамское» отношение к природе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко днем во вторник, 5 января, выразил мнение, что Господь пандемией коронавируса нового типа решил наказать человечество за "хамское" отношение к природе.
Лукашенко отметил, что в рамках своего новогоднего обращения он упомянул электромобили, но главной его мыслью было то, что Бог, вероятно, наказал людей коронавирусом за отсутствие бережного отношения к природе. Политик считает, что если у человека не будет гармонии с окружающим миром, то он будет нездоров, а его дети станут нищими.
Белорусский лидер обратил внимание на чрезвычайную важность вопросов экологии для обеспечения хороших условий жизни и здоровья людей.
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