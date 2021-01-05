Депутат Госсовета Крыма Гемпель заявил, что полуостров не намерен воевать с Украиной за воду

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5 января 2021, 18:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Крым, pixabay.com

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель во вторник, 5 января, заявил, что полуостров не намерен воевать с украинской стороной за воду.

Ранее в Службе внешней разведки Украины заявили, что военные из РФ могут совершить марш-бросок в Херсонскую область "под надуманным предлогом" в целях установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала для решения вопроса водоснабжения полуострова.

Юрий Гемпель заметил, что Киев по-прежнему тиражирует мифы о российской агрессии. По его словам, чем чудовищнее ложь, тем больше людей можно обмануть. Он также подчеркнул, что Крым не собирается захватывать чужие территории, в чатности, каналы, но и своего отдавать не намерен. Гемпель добавил, что вопрос с водообеспечением полуострова будет решен без участия Украины и не военным способом.