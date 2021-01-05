Экспериментальное лекарство спасло жизнь умирающей от COVID-19 британки

Женщина из города Шеффилд в Великобритании, которая умирала от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, резко пошла на поправку после получения от врачей экспериментального лекарства.
45-летняя Клэр Хейторн заразилась COVID-19 в начале ноября 2020 года и находилась в коме несколько недель. Врачи в какой-то момент заявили, что ей осталось жить три дня, после чего решили пойти на "крайнюю меру" и ввели ей экспериментальное лекарство, которое обычно обычно применяется для лечения ревматоидного артрита.
Родственники пациентки сообщили, что эффект от препарата был мгновенным - женщина очень быстро пошла на поправку и вышла из комы.
Сейчас изучение данного лекарства в контексте лечения коронавируса нового типа продолжается.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.