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Экспериментальное лекарство спасло жизнь умирающей от COVID-19 британки

, 17:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Yorkshire Live

Экспериментальное лекарство спасло жизнь умирающей от COVID-19 британки
шприцы, Patricio Murphy/Keystone Press Agency

Женщина из города Шеффилд в Великобритании, которая умирала от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, резко пошла на поправку после получения от врачей экспериментального лекарства.

45-летняя Клэр Хейторн заразилась COVID-19 в начале ноября 2020 года и находилась в коме несколько недель. Врачи в какой-то момент заявили, что ей осталось жить три дня, после чего решили пойти на "крайнюю меру" и ввели ей экспериментальное лекарство, которое обычно обычно применяется для лечения ревматоидного артрита.

Родственники пациентки сообщили, что эффект от препарата был мгновенным - женщина очень быстро пошла на поправку и вышла из комы. 

Сейчас изучение данного лекарства в контексте лечения коронавируса нового типа продолжается.

ЕТ

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