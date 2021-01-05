Экспериментальное лекарство спасло жизнь умирающей от COVID-19 британки

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5 января 2021, 17:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Yorkshire Live

шприцы, Patricio Murphy/Keystone Press Agency

Женщина из города Шеффилд в Великобритании, которая умирала от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, резко пошла на поправку после получения от врачей экспериментального лекарства.

45-летняя Клэр Хейторн заразилась COVID-19 в начале ноября 2020 года и находилась в коме несколько недель. Врачи в какой-то момент заявили, что ей осталось жить три дня, после чего решили пойти на "крайнюю меру" и ввели ей экспериментальное лекарство, которое обычно обычно применяется для лечения ревматоидного артрита.

Родственники пациентки сообщили, что эффект от препарата был мгновенным - женщина очень быстро пошла на поправку и вышла из комы.

Сейчас изучение данного лекарства в контексте лечения коронавируса нового типа продолжается.