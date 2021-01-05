Президент Азербайджана Алиев распорядился построить международный аэропорт в Карабахе
5 января 2021, 16:45[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник, 5 января, сообщил, что по его указанию в городе Физули, расположенном в Нагорном Карабахе, в 2021 году будет построен международный аэропорт.
Согласно последней информации, к настоящему моменту дано указание о строительстве аэропорта, сейчас выбираются места. Кроме того, будут проведены работы по разминированию территорий. Подчеркивается, что в 2021 году, по крайней мере, должны быть возведены взлетно-посадочные полосы.
Ильхам Алиев отметил, что международный аэропорт в Физули даст возможность приглашать в город Шуша иностранных гостей.
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