Президент Азербайджана Алиев распорядился построить международный аэропорт в Карабахе

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5 января 2021, 16:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

чемоданы в аэропорту, pixabay.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник, 5 января, сообщил, что по его указанию в городе Физули, расположенном в Нагорном Карабахе, в 2021 году будет построен международный аэропорт.

Согласно последней информации, к настоящему моменту дано указание о строительстве аэропорта, сейчас выбираются места. Кроме того, будут проведены работы по разминированию территорий. Подчеркивается, что в 2021 году, по крайней мере, должны быть возведены взлетно-посадочные полосы.

Ильхам Алиев отметил, что международный аэропорт в Физули даст возможность приглашать в город Шуша иностранных гостей.